Operaio ferito dopo essere caduto dal tetto di un capannone: trasferito prima all’Ospedale Sant’Elia e poi al “Cannizzaro” di Catania

CALTANISSETTA. Un operaio dell’indotto Enimed è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Gela, nel sito dell’azienda del gruppo Eni a Ponte Olivo. Secondo le prime informazioni, sarebbe precipitato dal tetto di un capannone mentre era impegnato in alcuni lavori.

L’uomo, dipendente di una ditta esterna, è stato soccorso e trasferito con l’elicottero del 118 all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stato stabilizzato. In seguito è stato trasferito in un’altra struttura presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania dove le sue condizioni sono tenute costantemente sotto controllo da parte dei sanitari.