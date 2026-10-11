Vaticano: Mattarella scrive a Papa Leone, popolo italiano le è vicino

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a sua Santita’ Papa Leone XIV un messaggio in cui sottolinea come l’annuncio di un imminente operazione, all’Angelus di oggi, sia stato “accolto con partecipazione e commozione da tutto il popolo italiano. In vista del suo ricovero nei prossimi giorni, le giunga l’affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale. Il popolo italiano le e’ vicino e Le esprime i suoi sentimenti di affetto. Ella potra’ contare, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone, in Italia come da ogni parte del mondo, siano essi credenti o non credenti. Rinnovo a vostra santita’ il piu’ sincero augurio di una serena convalescenza, e di pronto e completo ristabilimento”