Trovato con la droga in casa, arrestato 26enne a Palermo

I carabinieri di Palermo hanno arrestato un 26enne e denunciato una 53enne, madre del giovane. Il 26enne è stato trovato con droga in casa. L’intervento dei militari si è concentrato nella zona di Cortile Saitta, dove decisivo si è rivelato l’ausilio del cane antidroga ‘Dea’, che ha indirizzato gli operanti durante la perquisizione personale e domiciliare a carico del giovane. I carabinieri hanno trovato e sequestrato un panetto di hashish da 100 grammi, una dose di cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale impiegato per il confezionamento della droga. A ciò si aggiungono 290 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio, e tre schede SIM. Contestualmente, per il 26enne è scattata la denuncia anche per il reato di ricettazione. Nel corso dello stesso contesto operativo, gli accertamenti si sono estesi anche alla regolarità delle utenze domestiche. Con il supporto dei tecnici di E-Distribuzione, i militari hanno riscontrato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica a servizio dell’immobile, a causa del quale la madre dell’indagato, intestataria dell’utenza, è stata denunciata per furto aggravato di energia elettrica.Tutto il materiale e la sostanza stupefacente reperiti sono stati posti sotto sequestro. Il ragazzo arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione al regime dei domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo. (LaPresse)