Gela. Dalla Ghelas alla refezione scolastica agli Rmi, il segretario Ugl Caltanissetta Alario: “Rimangono ancora troppi punti interrogativi”

“Rimangono ancora troppi punti interrogativi che pesano sui lavoratori e sui cittadini. Da Ghelas alla refezione scolastica e ancora gli Rmi, le manutenzioni e la sosta a pagamento”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario si rivolge all’amministrazione comunale di Gela, puntando l’attenzione su diversi capitoli amministrativi che considera “privi di soluzioni concrete”. “Per i lavoratori Ghelas attendiamo quelle certezze che fino a oggi non hanno ancora ottenuto, dal regolare pagamento degli stipendi e fino alla vicenda delle quote tfr – sottolinea Alario – saranno incrementate le manutenzioni senza ricorrere a società esterne? Vorremmo inoltre capire se un servizio importante come la refezione scolastica prenderà il via. Da anni, ancora, ci battiamo affinché gli operatori Rmi possano ottenere non solo una regolarità nei pagamenti ma anche una stabilizzazione, dopo aver svolto attività di ogni tipo per conto dell’ente comunale. Infine, rimangono dubbi sul futuro del sistema dei parcheggi pubblici e della sosta a pagamento. Se ne occuperà Ghelas? Se così fosse, ci saranno certezze per gli operatori attualmente impegnati nelle attività?”.