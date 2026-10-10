Caltanissetta. Il 12 ottobre l’ingegnere nisseno Alessandro Michele Polizzi presenta alla conferenza internazionale Icrera di Parigi uno studio teorico sull’energia da rinnovabili

CALTANISSETTA. Il prossimo 12 ottobre Alessandro Michele Polizzi presenterà alla conferenza internazionale Icrera di Parigi uno studio ingegneristico teorico in merito alla generazione di energia elettrica pulita sfruttando il vento generato dal flusso veicolare stradale, e come esempio di sfruttamento e realizzazione porterà l’utilizzo la Galleria Di Caltanissetta (la più lunga in Sicilia).

Polizzi ha 28 anni è di Caltanissetta ed è un ingegnere che lavora alla STMicroelectronics di Catania. Il giovane quanto valente ingegnere nisseno ha elaborato uno studio che presenterà all’interno di una conferenza che si annuncia parecchio interessante, anche perchè affronta un tema alquanto vivo ed attuale come quello dell’energia elettrica pulita.

“Si tratta di un’innovazione tecnologica importante su un argomento caldo come l’energia da rinnovabili che, per altro, utilizzerà un esempio siciliano e locale (la Galleria Caltanissetta) per sfruttarne i vantaggi”. A valutare lo studio teorico saranno studiosi di livello mondiale nel contesto di una conferenza internazionale come ICRERA2026, dopo di che sarà pubblicato prossimamente un paper in IEEE.