Ok a progetto per stabilizzare frana Niscemi, ‘galleria drenante profonda’. Previsti riprofilatura dei pendii e regimazione acque superficiali

Il commissario straordinario per l’area di Niscemi (Caltanissetta), Fabio Ciciliano, ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali che prevede un intervento di mitigazione del corpo centrale della frana. Il progetto individuato, che sarà sviluppato nelle fasi successive, è concentrato sulla realizzazione di una galleria drenante profonda, di 1500 metri, per “il controllo delle circolazioni idriche sotterranee, la riduzione delle pressioni interstiziali e il miglioramento delle condizioni di stabilità della frana centrale”, così riporta il provvedimento sottoscritto dal capo della Protezione civile.

Altri interventi saranno la riprofilatura dei pendii per un km, la sutura delle lesioni e il ripristino del reticolo idraulico finalizzati alla riduzione dei processi erosivi e al ripristino della funzionalità del reticolo idraulico minore, la regimazione delle acque superficiali nelle aree attualmente non servite dalla rete esistente, attraverso la realizzazione di canali di gronda in grado di intercettare e convogliare i deflussi in modo controllato.

La realizzazione di un’unica galleria drenante profonda è la soluzione individuata dopo la valutazione di una relazione tecnico-illustrativa. Fra le alternative di intervento, infatti, c’erano anche quelle di realizzazione di pozzi per il monitoraggio della piezometrica, di riqualificazione dei recapiti di valle, di riprofilatura dei pendii e di interventi superficiali diffusi per la sutura delle lesioni e il ripristino del reticolo idraulico.

La stima economica complessiva del progetto di realizzazione della galleria drenante è calcolata in 32 milioni di euro. Il commissario Ciciliano, con un altro decreto, ha disposto inoltre l’assegnazione al Comune di Niscemi di una somma di 688 mila euro come anticipazione per il contributo di autonoma sistemazione, destinato agli sfollati collocati in altre abitazioni.