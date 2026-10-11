Claudia Litrico in arte Tìaso conquista la maglia di Amici: il sì di Amadeus premia il talento della 21enne nissena (il Video)

CALTANISSETTA – Ce l’ha fatta. Con la forza della sua voce, la profondità delle parole e una personalità artistica capace di arrivare dritta al cuore, Claudia Litrico, in arte Tìaso, ha conquistato la maglia di Amici di Maria De Filippi. Un primo, importante traguardo per la cantautrice ventunenne di Caltanissetta, protagonista della puntata andata in onda oggi, domenica 11 ottobre, su Canale 5. Adesso per lei si apre una nuova sfida: quella di conquistare un banco nella scuola più famosa della televisione italiana.

Un’esibizione intensa, appassionata, interpretata con autorevolezza e maturità artistica. Tìaso ha scelto di presentarsi con un proprio brano inedito, mettendo in mostra non soltanto le qualità vocali, ma anche una sensibilità compositiva che non è passata inosservata. Una prestazione di alto livello che ha trovato nel giudizio di Amadeus uno dei momenti più significativi della puntata.

«È un sì. Perché mi incuriosisci molto, tantissimo», ha esordito Amadeus, prima di soffermarsi sul valore del brano presentato dalla giovane artista nissena. «Questo inedito mi piace. Non c’è una parola che non abbia, secondo me, un significato. Non c’è una parola buttata a caso nel testo di questa canzone. Veramente mi farei raccontare come sei arrivata al testo di questa canzone. Secondo me tu hai tante cose da raccontare, alcune di queste sarei curioso di conoscerle».

Parole di grande apprezzamento, che vanno oltre il semplice giudizio su un’esibizione musicale. Amadeus ha riconosciuto in Tìaso una giovane artista capace di dare peso e significato a ogni parola, di costruire un racconto attraverso la musica e di trasmettere emozioni autentiche. Un riconoscimento che assume un valore ancora più importante per una cantautrice che ha scelto proprio la scrittura e l’interpretazione come strumenti privilegiati per esprimere il proprio mondo interiore.

Ma la partecipazione di Claudia ad Amici ha regalato anche un momento di particolare intensità emotiva, quando Maria De Filippi, nel presentarla al pubblico, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita personale.

«Vieni da Caltanissetta, dove vivi con papà, tua sorella, tre cani e due gatti. Una famiglia allargata», ha raccontato la conduttrice, introducendo il profilo della giovane cantante.

Poi le parole con cui Tìaso descrive sé stessa e il rapporto profondo che la lega alla musica: «Sono sensibile ma forte, una spalla per gli altri ma anche per me stessa. Ho imparato presto a cavarmela da sola. Cantare per me significa portare fuori ciò che delle volte non si conosce e si lascia dentro. Per me è l’esigenza di raccontare ciò che vivo e mi aiuta a capire che la mia vita non è così distante dalla vita di tutti gli altri».

Una riflessione che racconta molto della personalità della giovane nissena e che trova una significativa corrispondenza proprio nelle parole pronunciate successivamente da Amadeus. Da una parte il bisogno di raccontarsi attraverso le canzoni, dall’altra il riconoscimento di una scrittura nella quale ogni parola sembra avere un significato preciso.

Particolarmente toccante anche il momento in cui Maria De Filippi le ha dato la possibilità di rivolgere un pensiero alla propria famiglia, sottolineando come quella fosse una giornata dal significato speciale.

«Mi piacerebbe lanciare un messaggio alla mia famiglia. Poter dire che finalmente, dopo tanto tempo, oggi, questo giorno, prende un significato più bello», ha detto Claudia, affidando a poche parole un’emozione profonda, senza nascondere quanto quel momento rappresentasse qualcosa di importante nella sua vita.

Un passaggio delicato e intenso, nel quale la giovane artista ha lasciato intravedere una dimensione personale che va ben oltre il palcoscenico e la competizione televisiva.

Per Tìaso, allieva della Sol Academy di Alessandra Alessi, la conquista della maglia rappresenta un riconoscimento significativo del percorso di studio, formazione e crescita artistica portato avanti negli anni. Un cammino costruito con passione e determinazione, che oggi trova una vetrina nazionale di straordinaria importanza.

La ventunenne nissena non è nuova alle soddisfazioni artistiche. Nel 2024 aveva già conquistato il primo posto nella categoria Inediti del festival Diventerò una stella, con il brano Niente da sempre, ottenendo anche il Premio della critica. Un risultato che aveva già messo in evidenza le sue qualità di interprete e autrice.

Adesso, però, la sfida assume una dimensione completamente diversa. La maglia conquistata davanti alle telecamere di Canale 5 è un primo passo, ma il percorso per ottenere un banco nella scuola di Amici richiederà ulteriori conferme. Claudia dovrà continuare a dimostrare il proprio valore, confrontandosi con altri giovani talenti e con le valutazioni di chi sarà chiamato a giudicarne il percorso.

Intanto, Caltanissetta può guardare con orgoglio a questa giovane artista che, con la sua voce e le sue canzoni, sta portando il nome della città su uno dei palcoscenici televisivi più seguiti d’Italia.

E forse il significato più bello di questa prima esperienza è racchiuso proprio nelle parole di Amadeus: «Tu hai tante cose da raccontare». Perché al di là della maglia conquistata e del banco ancora da ottenere, Tìaso ha già dimostrato di possedere qualcosa di prezioso: una propria identità artistica, una sensibilità autentica e la capacità di trasformare le emozioni in musica.

Il primo sì è arrivato. Adesso comincia la sfida più importante, quella di continuare a raccontarsi, emozionare e conquistare, una canzone dopo l’altra, il proprio posto nel mondo della musica.