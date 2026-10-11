Pro loco Mussomeli: passeggiata e visita ai palazzi di nobiltà mussomelesi

MUSSOMELI – Atteso e partecipato l’incontro serale del 9 ottobre 2026 , per la visita e l’ascolto di notizie storiche che riguardano i palazzi di nobiltà esistenti nel centro storico di Mussomeli, organizzato dalla locale Pro Loco. Da dire subito che è stata la prova provata che l’orario adottato per questo genere di iniziative hanno trovato il gradimento delle persone intervenute, in quanto essendo libere dalle incombenze della quotidianità sono state facilitate a parteciparvi anche per l’interessante programma della serata. Infatti, Il numeroso pubblico presente ha potuto ascoltare il giornalista Giuseppe Taibi, e i professori Gaetano Schifano e Silvestre Messina che hanno raccontato notizie al riguardo. Le visite programmate erano il palazzo Mistretta, palazzo Sorge, Palazzo Trabia, Palazzo Minneci e Palazzo Sgadari. In tutti i presenti è stato riscontrata la voglia e curiosità di “acculturarsi” delle cose di casa nostra. Insomma, una scuola serale all’aperto, con le luci della sera. Si è iniziato in piazza Umberto, si è proseguito per Palazzo Trabia e poi per Palazzo Sgadari. Il giro prevedeva, seppur dall’esterno, la visita ed il racconto di altri palazzi, ma la pioggia ha ostacolato il proseguimento con uno stop forzato, e tutti i partecipanti hanno auspicato, per i successivi appuntamenti serali, la clemenza del meteo.