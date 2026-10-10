Sopralluogo del presidente Schifani nelle zone del Trapanese colpite dalla tromba d’aria

Stamane sopralluogo del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, e dell’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, nelle zone del Trapanese colpite ieri dalla doppia tromba d’aria, mentre per oggi e’ stata diffusa per tutta l’Isola un’allerta arancione. Alle 11 visita all’istituto comprensivo De Gasperi-De Vita di Marsala, devastato dalla violenza di questo evento meteo straordinario. Si sposteranno dopo nelle aree con edifici abitativi e attivita’ produttive che hanno subito danni maggiori. Sara’ l’occasione per fare una prima stima dei danni ed essere vicini alla popolazione e alla comunita’ scolastica. La sindaca di Marsala Andreana Patti, che ha parlato di “scenario di guerra”, ha chiesto la dichiarazione dello stato d’emergenza e il governatore ha annunciato un emendamento nella Manovra correttiva al voto all’Ars per risorse immediate. Il ministro all’Istruzione, Giuseppe Valditara, fa sapere Turano, ha chiesto di avere al piu’ presto una stima precisa dei danni, assicurando la disponibilita’ a individuare le risorse per gli interventi necessari. (AGI)