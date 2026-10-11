Papa: ho deciso di operarmi per togliere nodulo al polmone

Papa Leone, al termine dell’Angelus di questa domenica, annuncia di doversi operare per rimuovere un nodulo al polmone. “I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. E’ stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato”, ha detto. “I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera”.