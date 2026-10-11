Scritte con minacce a Vannacci a Torino. Il leader Fnv, “io me ne frego… e non mi aspetto neanche la solidarietà dell’ipodestra o del sistema”

“MINACCE DI MORTE? IO MENEFREGO”. Lo scrive tutto maiuscolo Roberto Vannacci, pubblicando su Instagram anche la foto di una scritta apparsa sul muro di una chiesa a Torino che recita “Vannacci come Charlie Kirk”. “Mi dispiace – aggiunge l’ex generale – che abbiano deturpato una Chiesa e una città e mi dispiace che, come al solito, chi pagherà per ripulire le schifezze dei puzzoni saranno gli operai e i cittadini italiani che si alzano alle 5 del mattino per andare a lavorare. Mi vorrebbero morto, ma io MENEFREGO. E non mi aspetto neanche la solidarietà dei vari politici dell’ipodestra o del sistema, quella la riservano ai loro amichetti. Io vado avanti, fatevene una ragione”