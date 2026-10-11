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Sicilia. Incendio in abitazione, morto 89enne

Redazione

Sicilia. Incendio in abitazione, morto 89enne

Dom, 11/10/2026 - 16:59

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Tragedia a Caronia, nel Messinese, dove un anziano e’ morto in un incendio che si e’ sviluppato all’interno di un’abitazione. L’uomo aveva 89 anni. L’allarme e’ scattato in tarda mattinata. A lanciarlo sono stati i vicini preoccupati dalle fiamme che fuoriuscivano dall’abitazione. Sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello. Sono intervenuti anche i carabinieri.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente riuscendo a fermare le fiamme e circoscrivere il rogo per evitarne la propagazione agli edifici adiacenti. Una volta riusciti a entrare nei locali bonificati, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo carbonizzato dell’anziano. Sono in corso indagini per chiarire le cause del rogo.

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