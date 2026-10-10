Mussomeli, la Parrocchia del Carmelo ricorda domani la figura del Papa Buono San Giovanni XXIII°: Celebrazione alle ore 18

MUSSOMELI – Da qualche giorno si sta celebrando il triduo in preparazione alla giornata liturgica del Papa Buono San Giovanni XXIII nella parrocchia di Maria SS. Del Montre Carmelo con omelie sulla lettera enciclica “Pacem in Terris” del parroco Padre Rosario Castiglione. Domani sera , domenica 11 ottobre alle ore 18.00, sarà celebrata una messa solenne con la presenza della comunità parrocchiale, del Gruppo locale di volontariato della “Misercordia”, di cui San Giovanni XXIII è il Santo Protettore, e ci sarà anche la presenza del gruppo Fratres. “Sara’un momento bello – dice il parroco Padre Rosario – per ricordare come sempre Papa Giovanni, il Papa buono, il Papa tanto amato dagli italiani, il Papa che invitava e invita sempre a ” Costruire ponti e non muri”.