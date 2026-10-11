Mussomeli, in consiglio comunale costituito il gruppo di Forza Italia. Daniela Noto Castagnino capogruppo

MUSSOMELI – E’ stato costituito in seno al consiglio comunale, il gruppo di Forza Italia, riconducibile ai consiglieri Daniela Noto Castagnino, Lorena Pennica, Angela Renda e Davide Mancuso.(nella foto), con comunicazione letta dalla capogruppo in consiglio comunale e consegnata al Presidente del Consiglio Comunale Jessica Valenza e al Segretario Generale del Comune. Il testo della comunicazione: ”I sottoscritti Consiglieri Comunali Daniela Noto Castagnino, Lorena Pennica, Angela Renda e Davide Mancuso, con la presente comunicano formalmente la costituzione, in seno al Consiglio Comunale di Mussomeli, del Gruppo Consiliare “Forza Italia”. La lista con la quale abbiamo partecipato alla competizione elettorale e ottenuto la rappresentanza in Consiglio Comunale è nata dall’incontro di sensibilità ed esperienze politiche diverse, accomunate da un progetto condiviso per la nostra comunità. Superata la naturale fase iniziale di insediamento e di organizzazione dell’attività consiliare, riteniamo oggi altrettanto naturale che le diverse componenti possano esprimere, anche formalmente all’interno del Consiglio Comunale, la propria specifica identità politica. In questo spirito, di comune accordo con il Consigliere Comunale Gaetano La Piana, abbiamo condiviso serenamente l’opportunità di procedere alla costituzione di due distinti gruppi consiliari: il Gruppo Misto e il Gruppo Consiliare Forza Italia. Si tratta di una scelta esclusivamente politica e organizzativa, compiuta nel pieno rispetto reciproco e che non modifica il rapporto di collaborazione costruito in questi mesi con il Consigliere La Piana, con il quale continueremo a confrontarci e a lavorare con spirito leale e costruttivo nell’esercizio del comune ruolo di opposizione all’attuale Amministrazione comunale. La costituzione del Gruppo Consiliare Forza Italia risponde, pertanto, alla volontà di dare una chiara e naturale rappresentanza istituzionale alla nostra identità politica, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori e delle diverse sensibilità che hanno contribuito al progetto elettorale originario. Rimane ferma la volontà di mantenere un rapporto di collaborazione e confronto con tutte le componenti dell’opposizione, nella convinzione che la distinzione delle identità politiche possa convivere pienamente con l’unità di intenti sulle questioni che riguardano l’interesse di Mussomeli e della sua comunità. Con la presente, pertanto, si chiede alla S.V. di voler prendere atto della costituzione del Gruppo Consiliare “Forza Italia” e di procedere ai conseguenti adempimenti previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale”. In consiglio, dunque, 3 gruppi: Il gruppo di maggioranza con 11 consiglieri, il gruppo di Forza Italia con 4 consiglieri ed il gruppo misto con 1 consigliere.