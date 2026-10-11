Sicilia, chiude in casa la compagna e i due figli: ivoriano condannato a un anno

Avrebbe rinchiuso nell’abitazione la compagna e i due figli, impedendo loro di uscire fino al suo rientro. Per questo un ventottenne originario della Costa d’Avorio e’ stato condannato dal tribunale di Sciacca a un anno di reclusione per sequestro di persona, con pena sospesa. I fatti risalgono all’agosto del 2020, quando il padre della donna, arrivato da Parma, riusci’ a liberare la figlia e i nipoti, facendo scattare l’intervento della polizia che arresto’ l’uomo. Il pubblico ministero aveva sollecitato una condanna a tre anni di carcere. Nel corso del processo la difesa aveva sostenuto che fosse la stessa donna ad avere l’abitudine di chiudersi in casa e che, pertanto, non vi fosse alcuna responsabilita’ dell’imputato. Una ricostruzione che il tribunale non ha accolto, riconoscendo il sequestro di persona ma infliggendo una pena inferiore rispetto a quella richiesta dall’accusa