Sui social incitava a disordini a un corteo a Enna, denunciato minorenne. Identificato dalla Digos

Un minorenne di Enna è stato denunciato dalla Digos della Questura con l’accusa di avere incitato a provocare disordini che sarebbero dovuti avvenire durante un corteo di studenti dello scorso 26 ottobre. La polizia, dopo una segnalazione anonima pervenuta lo scorso 24 ottobre sull’applicazione Youpol, ha individuato il minorenne che con un video pubblicato su una piattaforma social minacciava e incitava i suoi followers a compiere azioni violente durante la manifestazione studentesca a cui hanno partecipato centinaia di studenti di diversi istituti della provincia. La sua posizione è al vaglio della Procura per i minorenni di Caltanissetta.