Caltanissetta. Dal 5 novembre sospesa la fornitura idrica

CALTANISSETTA. Nuovi disagi per gli utenti di Caltanissetta per quanto concerne la distribuzione idrica. Da giovedì 5 novembre 2026, infatti, a causa di un’interruzione programmata da parte di Enel dell’alimentazione elettrica della centrale di sollevamento Cozzo della Guardia, Siciliacque sospenderà la fornitura idrica al comune di Caltanissetta.
Di conseguenza, sarà interrotta la distribuzione in tutto il comune, ad eccezione di Ospedale e Carcere, fino alla ripresa della fornitura. Seguiranno aggiornamenti sulla ripresa della distribuzione.