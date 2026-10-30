Legambiente, Sicilia regione più colpita da incendi, bruciati 71.178 ettari Secondo report. La bioeconomia delle foreste 2026 su dati Effis-Copernicus

La Sicilia è la regione d’Italia maggiormente colpita dagli incendi nel 2026, con 71.178 ettari bruciati, pari al 54,4% dell’intera superficie nazionale andata a fuoco. Nell’Isola si è registrato anche il maggior numero di eventi: 836. Il dato è contenuto nel report La bioeconomia delle foreste 2026, presentato da Legambiente, sulla base dei dati Effis-Copernicus. Nella graduatoria, che prende in esame i roghi dall’1 gennaio al 15 ottobre 2026, dopo la Sicilia ci sono la Calabria, con 14.359 ettari bruciati, e la Puglia, con 13.649 ettari andati in fiamme.

Nel 2026 sono 27 i Comuni in Sicilia che hanno superato i 1.000 ettari bruciati e, di questi, 20 erano già stati interessati da incendi l’anno precedente. Il Comune maggiormente devastato dalle fiamme è stato Bivona (Agrigento), seguito da Butera (Caltanissetta). Tra i territori più colpiti in Italia ci sono anche Resuttano (Caltanissetta) e Castronovo di Sicilia (Palermo). Secondo lo studio, nonostante una crisi climatica che accelera e rende i territori più vulnerabili e aridi, a predominare è la mano dell’uomo, con una stretta correlazione tra incendi dolosi e criminalità.

Nel 2025 sono stati 3.586 i reati legati agli incendi, con oltre il 51% degli illeciti concentrato in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania.