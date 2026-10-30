Caltanissetta, guasto Enel: città a secco il prossimo 5 novembre

Stop alla fornitura di acqua in tre zone di Caltanissetta per un’interruzione Enel. A comunicarlo e’ il gestore idrico: a causa di un’interruzione della fornitura elettrica da parte di Enel alla Centrale di rilancio di Cozzo della Guardia, a partire dalle 8 di mercoledi’ prossimo sara’ interrotto l’esercizio dell’impianto.La sospensione comportera’ l’interruzione della fornitura idrica nei seguenti punti di consegna del Comune di Caltanissetta: San Giuliano; Santa Barbara e Trabonella. In occasione del fermo impianto – fa sapere ancora il gestore – sara’ eseguito un intervento di riparazione sulla condotta premente per San Giuliano in acciaio DN 600 in contrada Sabucina, in territorio di Caltanissetta. Le portate dovrebbero essere ripristinate entro le 8 del giorno successivo: una popolazione di 57mila residenti restera’ ancora una volta a secco, ma a Caltanissetta i cittadini sono ‘abituati’ alla penuria idrica, tanto che nel tempo hanno provveduto ad acquistare i serbatoi idrici per non farsi trovare impreparati dinnanzi a simili eventi