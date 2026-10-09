Sicilia, bonus lavastoviglie: avviato il pagamento delle istanze ammesse al contributo della Regione

Al via il pagamento dei contributi per i soggetti residenti in Sicilia ammessi al cosiddetto “bonus lavastoviglie”, un sostegno per l’acquisto dell’elettrodomestico destinato esclusivamente ad uso familiare. Una misura voluta dal governo regionale per contrastare la crisi idrica e promuovere il risparmio d’acqua.

Conclusa l’istruttoria per la verifica delle dichiarazioni e della documentazione relativamente al possesso dei requisiti, su un totale di 1.122 istanze pervenute sono risultate 918 quelle ammesse, per un importo complessivo da erogare pari a circa 175 mila euro.

I beneficiari otterranno un contributo fino al 50 per cento della spesa sostenuta tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025, con un tetto massimo di 200 euro.

Il decreto è stato pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana, nella sezione dedicata al dipartimento Acqua e rifiuti, ed è consultabile a questo link.

