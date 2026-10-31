Serie A, oggi Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il conto alla rovescia è finito. Oggi, sabato 31 ottobre, il Milan affronta l'Inter nel derby di Milano, big match della decima giornata di Serie A. I rossoneri arrivano alla sfida dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Bologna, vittorioso a San Siro per 4-2, mentre i nerazzurri hanno superato il Venezia in trasferta per 2-0. In classifica la squadra di Chivu è prima con 25 punti, a pari merito con la Lazio, quella di Amorim è quinta a quota 18, a -2 dal Como quarto. Ecco le probabili formazioni di Milan-Inter, in campo alle 20:45:

Milan (4-3-3) Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Musah, Modric, Rabiot; Hutchinson, Ramos, Pulisic. All. Amorim.

Inter (3-5-2) Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu Milan-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su Sky Sport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app Sky Go, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

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