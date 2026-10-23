Policlinico del Centro Sicilia: la posizione del Comune e del Consorzio Universitario di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Gialla del Palazzo Municipale di Caltanissetta, la conferenza stampa convocata dall’Amministrazione comunale per fare il punto sulla realizzazione del Policlinico universitario e fare chiarezza sull’iter normativo e sulle prospettive di sviluppo sanitario per il territorio del Centro Sicilia. All’incontro sono intervenuti il Sindaco di Caltanissetta e Pres. del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta, Walter Tesauro, e il Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta, Gianluca Tumminelli.

Nel corso dell’incontro con la stampa è stata ribadita la fermezza dell’Amministrazione nel tutelare il ruolo centrale di Caltanissetta nei processi di potenziamento della sanità e dell’offerta universitaria, evidenziando la necessità di percorsi basati su programmazione strategica e requisiti tecnici oggettivi. «Purtroppo nelle ultime 24 ore sono emerse diverse interpretazioni fuorvianti su un tema estremamente delicato, dunque è necessario fare chiarezza. Molti hanno fatto coincidere erroneamente una proposta parlamentare, ovvero lo stanziamento di un milione di euro all’ASP di Enna, con l’istituzione del Policlinico presso la stessa città, paventando di conseguenza un’occasione persa per Caltanissetta – ha dichiarato il Sindaco Walter Tesauro.

La verità è molto distante da questa ricostruzione: Enna non ha un requisito imprescindibile che invece Caltanissetta possiede: figurare fra i DEA (Dipartimenti di Emergenza e Accettazione) di II livello. Pur non escludendo future forme di collaborazione tra i territori di Caltanissetta ed Enna, è imprescindibile riaffermare il ruolo centrale della nostra città, che non può di fatto essere esclusa da questo progetto poiché l’attuale normativa smentisce questa narrazione dei fatti. L’attuale Amministrazione non intende permettere che vengano trascurate le prerogative di Caltanissetta su un tema così determinante. Il percorso che conduce all’istituzione di un Policlinico è molto complesso e lavoriamo da tempo per porre le basi per realizzarlo, con passaggi e atti concreti, al di là di annunci o interventi estemporanei. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare insieme al Consorzio Universitario nell’interesse del nostro territorio e possiamo garantire a tutti i cittadini che metteremo in campo tutte le nostre forze affinché la nostra città possa migliorare la proprio offerta formativa e sanitaria».

A seguire, il Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta, Gianluca Tumminelli, ha illustrato il quadro tecnico-normativo: «L’intervento del Sindaco esprime con chiarezza una posizione solida e fondata, che riflette il lavoro che stiamo portando avanti da mesi per l’istituzione del Policlinico del Centro Sicilia. Per la sua realizzazione esistono requisiti essenziali ben precisi: la presenza di un DEA di II livello e l’intesa tra la Regione e un’Università per l’istituzione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria che lo gestisca.

Ad oggi, l’unico DEA di II livello in Sicilia che non è ancora Policlinico è proprio quello di Caltanissetta. Secondo l’attuale legislazione, pertanto, solo il nostro territorio possiede i requisiti richiesti; qualsiasi scelta diversa richiederebbe un intervento legislativo volto ad ampliare la platea degli atenei abilitati a costituire un’Azienda Ospedaliera Universitaria – ha spiegato il Presidente Gianluca Tumminelli. Come Consorzio, abbiamo ricevuto un preciso incarico dagli Assessorati regionali della Pubblica Istruzione e della Sanità per seguire questo percorso per il Centro Sicilia e abbiamo proposto la pubblicazione di un avviso. Il Comune di Caltanissetta e il Consorzio Universitario confermano la volontà di proseguire in modo sinergico per portare a compimento un progetto fondamentale per la qualità dei servizi sanitari e per la capacità attrattiva universitaria della nostra città».