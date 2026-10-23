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Sicilia, Anas: verifiche sulla rete stradale e autostradale dopo le scosse di terremoto nel Tirreno meridionale: non sono emerse criticità sulla rete di competenza

Redazione 1

Sicilia, Anas: verifiche sulla rete stradale e autostradale dopo le scosse di terremoto nel Tirreno meridionale: non sono emerse criticità sulla rete di competenza

Ven, 23/10/2026 - 18:49

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A seguito delle scosse di terremoto registrate nella giornata odierna nel Tirreno meridionale e distintamente avvertite in diverse aree della Sicilia, in particolare tra il Palermitano e il Messinese, Anas ha prontamente attivato le proprie strutture tecniche, disponendo l’immediata mobilitazione sul territorio di tecnici e ispettori specializzati nelle verifiche delle opere d’arte. Il personale Anas ha effettuato attente e puntuali ricognizioni lungo la rete stradale e autostradale di competenza ricadente nelle province di Palermo e Messina, con particolare attenzione a ponti, viadotti, gallerie e alle principali infrastrutture delle aree nelle quali l’evento sismico è stato maggiormente avvertito.

Le attività di controllo hanno interessato le opere lungo la rete Anas compresa tra il Palermitano e il Messinese, attraverso ispezioni finalizzate ad accertare l’eventuale presenza di anomalie o danneggiamenti riconducibili agli eventi sismici.

Al termine delle verifiche effettuate non sono state riscontrate criticità né danni riconducibili alle scosse di terremoto sul patrimonio stradale e autostradale gestito da Anas. La rete risulta pertanto regolarmente percorribile e non sono emerse problematiche tali da compromettere la sicurezza o la funzionalità delle infrastrutture. Anas continuerà a mantenere alta l’attenzione sulla rete di competenza, assicurando il costante presidio delle infrastrutture e la tempestiva attivazione delle proprie strutture tecniche in caso di necessità.

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