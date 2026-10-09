Ronaldinho, conto alla rovescia per l’esordio con il Ravenna, derby con il Forlì accende i sogni dei tifosi

(Adnkronos) –

L'esordio di Ronaldinho con il Ravenna si avvicina? Poter ammirare in campo le giocate del brasiliano Ronaldinho è quello che vogliono, al più presto, i tifosi del Ravenna. L'attesa è già diventata febbrile con il conto alla rovescia ormai partito per vedere il 'Gaucho' all’opera, indossando ufficialmente la maglia giallorossa e scendere in campo nel Girone B di Serie C. Secondo le indiscrezioni che circolano, l'obiettivo sarebbe quello di portare il fuoriclasse brasiliano all'esordio nel sentitissimo derby romagnolo contro il Forlì, al momento a metà classifica con 11 punti, in programma il prossimo 15 novembre. Al momento non esistono conferme ufficiali sulla data del debutto e la prudenza resta d'obbligo. Tuttavia, l'ipotesi continua ad alimentare entusiasmo e curiosità tra i tifosi, pronti ad accogliere uno dei più grandi talenti della storia del calcio mondiale.

La squadra allenata da Andrea Mandorlini, pensa in grande, e sta vivendo una stagione di alto livello. Dopo otto giornate, il Ravenna occupa il secondo posto in classifica con 17 punti, alle spalle della capolista Spezia, a 25, anche se la recente sconfitta contro la Pianese ha rallentato la corsa dei romagnoli, consentendo ai liguri di allungare in vetta, ma il campionato è ancora lungo e aperto e con un Ronaldinho in più le cose potrebbero cambiare. Prima del possibile debutto del brasiliano, però il Ravenna dovrà concentrarsi sul prossimo impegno di campionato contro il Campobasso allo stadio Bruno Benelli, in una sfida che mette in palio punti pesanti per le zone alte della classifica ma le attenzioni sono tutte sull’ex Pallone d'Oro che ha incantato il calcio mondiale con le maglie di Barcellona, Paris Saint-Germain, Milan e della nazionale brasiliana, conquistando milioni di appassionati grazie a una tecnica fuori dal comune e a giocate diventate leggendarie e nonostante l’età, 46 anni, la classe è cristallina. Il suo approdo a Ravenna viene considerato da molti molto più di una semplice operazione d'immagine ma i bookmaker credono nelle qualità del 'Gaucho' con le quote sul possibile superamento dei cinque gol stagionali che testimoniano come l'ex stella brasiliana venga considerata ancora in grado di incidere sul campo. Nel frattempo Ronaldinho continua il proprio percorso di preparazione fisica, con l'obiettivo di presentarsi nelle migliori condizioni possibili al momento dell'esordio. Intanto il Ravenna, in collaborazione con Panini, ha lanciato un’iniziativa collezionistica d’eccezione dedicata proprio a Ronaldinho. L’iniziativa è abbinata a un concorso che offre la possibilità di partecipare a un esclusivo meet & greet con il campione, insieme a un biglietto per la partita che segnerà il suo ritorno in campo. Il fuoriclasse brasiliano, è pronto a tornare a calcare il terreno di gioco con l’obiettivo si segnale il gol n.300 della propria carriera.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)