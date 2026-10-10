10eLotto, nel Siracusano centrata una vincita da 50mila euro

Il concorso del 10eLotto di giovedì 22 ottobre 2026 ha sorriso alla Sicilia. Come riporta Agipronews, infatti, un fortunato giocatore di Floridia, in provincia di Siracusa, ha centrato una vincita da ben 50mila euro grazie ad un 8 Oro. La giocata vincente è stata effettuata in Viale Vittorio Veneto. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,33 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,18 miliardi da inizio anno.