Caltanissetta, Nissa Rugby: successo e partecipazione al corso ESR allo stadio “Marco Tomaselli”

​Si è svolto con grande partecipazione il corso ESR (Educatore Sviluppo Rugby), tenutosi lunedì 19 ottobre alle ore 17 nella club house della Nissa Rugby allo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta.

L’evento formativo, coordinato e gestito dai tecnici federali, sotto l’egida della FIR (Federazione Italiana Rugby) del comitato Sicilrugby, è stato organizzato e ospitato dalla Nissa Rugby, che ha fatto gli onori di casa, confermandosi punto di riferimento e motore propulsivo del movimento rugbistico nel territorio.

Il corso ESR è stato focalizzato sulle metodologie di insegnamento e sulla gestione educativa e tecnica dei giovanissimi: un percorso dedicato in particolar modo ai tecnici che operano all’interno delle scuole e sul campo d’allenamento con le categorie d’ingresso (Minirugby). Durante il pomeriggio, i partecipanti hanno potuto approfondire le linee guida federali per trasmettere al meglio non solo la tecnica di gioco, ma anche i valori fondamentali di disciplina, rispetto e sostegno che caratterizzano questo sport.

Hanno “rinnovato” il corso i tecnici nisseni già qualificati Sonia Orlando, Roselide Gattuso e gli insegnanti di scienze motorie, anch’essi già tecnici federali di club, Michele D’Oro ed Evelyn Manganaro. A loro si sono unite le nuove leve in formazione, Asia Jay Giordano, Vittorio Pastorello, Federico Riggi e Nicolò Rinaldi, e l’insegnante di scienze motorie Maria Teresa Cordova.

La grande partecipazione registrata sottolinea l’entusiasmo della comunità sportiva locale e il forte desiderio di aggiornamento da parte degli educatori. Questo appuntamento rappresenta un ulteriore e fondamentale tassello nel percorso di continua crescita e professionalizzazione della Nissa Rugby, da sempre attenta alla qualità dell’offerta formativa, alla sicurezza e alla crescita umana e sportiva dei propri tesserati.

La Nissa Rugby prosegue così la sua stagione sportiva con rinnovato slancio, pronta ad accogliere i piccoli atleti con uno staff sempre più qualificato e preparato.