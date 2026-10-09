Mussomeli,110 mila euro per la mensa scolastica di via Madonna di Fatima

MUSSOMELI – È stata pubblicata nelle ore scorse la graduatoria definitiva relativa alla misura regionale destinata agli interventi nelle mense scolastiche siciliane . Il Comune di Mussomeli ottiene un finanziamento di 100.000 euro, a cui si aggiungono 10.000 euro di cofinanziamento comunale, per un intervento complessivo di 110,000 euro. Le risorse saranno destinate alla manutenzione straordinaria dei locali della mensa scolastica di via Madonna di Fatima (la mensa più datata e con la presenza più numerosa dei bambini) all’acquisto di nuove attrezzature per la cucina. Un altro progetto finanziato per il Comune di Mussomeli, frutto del lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale guidata dal Gianluca Nigrelli Sindaco. Continuiamo a intercettare risorse e a trasformarle in interventi concreti sul patrimonio pubblico e, soprattutto, sui luoghi frequentati ogni giorno dai nostri bambini