Mussomeli, la fuoriuscita dal gruppo consiliare “Insieme si può” del consigliere comunale Gaetano La Piana

MUSSOMELI – Il consigliere comunale di minoranza, Gaetano La Piana, eletto nelle elezioni comunali di maggio con la lista “Insieme si può”, dopo quattro mesi, lascia il gruppo e si dichiara indipendente all’opposizione. Lo ha comunicato lo stesso consigliere in occasione della riunione del consiglio comunale del 7 ottobre scorso, leggendo una sua nota sottoscritta ed indirizzata al Presidente del Consiglio Jessica Valenza, al Segretario Generale Teresa Burgio e al protocollo del Comune di Mussomeli. Così scrive: Premesso che l’azione politica e le scelte amministrative devono sempre rispondere ai criteri di coerenza con il mandato ricevuto dagli elettori e di piena libertà di giudizio nell’esclusivo interesse della comunità locale; premesso che sono venute meno le condizioni politiche ed organizzative per proseguire il percorso amministrativo all’interno del gruppo consiliare della lista civica di origine, dichiara, con decorrenza immediata, la propria uscita dal gruppo consiliare della lista civica ”Insieme si può”; di assumere lo status di consigliere indipendente , secondo quanto è previsto dalle norme del Regolamento del Consiglio comunale vigente; di confermare fermamente la propria collocazione nell’alveo dell’opposizione consiliare, garantendo un’azione di controllo rigorosa, autonoma, e costruttiva nei confronti dell’operato del Sindaco e della Giunta comunale, votando i singoli provvedimenti secondo coscienza in linea con i principi programmatici presentati ai cittadini”. Il consigliere conclude richiedendo al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario Generale di avviare le procedure previste dal Regolamento per la presa d’atto formale della presente dichiarazione e l’aggiornamento di ogni conseguente adempimento amministrativo e di notifica”.