Mussomeli, Chiesa Cristo Re: Celebrazione del vescovo Russotto e la benedizione nuova statua di San Carlo Acutis



MUSSOMELI –E’in festa la Parrocchia di Cristo Re, di cui è parroco Padre Liborio Franzù, coadiuvato dal diacono don Pierennzo Costanzo. Nessun posto a sedere, ieri pomeriggio 7 ottobre 2026, per le celebrazioni del nostro vescovo Mario Russotto e la concelebrazione del clero locale, in occasione della benedizione della nuova statua di San Carlo Acutis, che è stata collocata nell’apposita nicchia, esposta adesso alla venerazione dei devoti. E’stato un momento di ascolto, di preghiera e anche di emozioni. Presenti le autorità civili e militari ed in prima fila la presenza di tanti ragazzi.