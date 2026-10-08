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Mussomeli, Chiesa Cristo Re: Celebrazione del vescovo Russotto e la benedizione nuova statua di San Carlo Acutis

Carmelo Barba

Mussomeli, Chiesa Cristo Re: Celebrazione del vescovo Russotto e la benedizione nuova statua di San Carlo Acutis

Gio, 08/10/2026 - 16:50

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MUSSOMELI –E’in festa la Parrocchia di Cristo Re, di cui è parroco Padre Liborio Franzù, coadiuvato dal diacono don Pierennzo Costanzo. Nessun posto a sedere, ieri pomeriggio 7 ottobre 2026, per le celebrazioni del nostro vescovo Mario Russotto e la concelebrazione del clero locale, in occasione della benedizione della nuova statua di San Carlo Acutis, che è stata collocata nell’apposita nicchia, esposta adesso alla venerazione dei devoti. E’stato un momento di ascolto, di preghiera e anche di emozioni. Presenti le autorità civili e militari ed in prima fila la presenza di tanti ragazzi.

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