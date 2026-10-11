La finale per il titolo dei 53° Campionati Internazionali di Sicilia sarà Passaro – Forejtek. Assegnato il titolo del doppio

Una battaglia di oltre tre ore e mezza che questa non sorride allo spagnolo Alejandro Moro Canas. Il primo finalista dei 53° Campionati Internazionali di Sicilia è infatti il 25enne ceco Jonas Forejtek, 343 Atp, che ha fatto suo il confronto per 6-7 6-4 7-6. Per lui, si tratta della seconda finale challenger dopo quella messa a referto nelle scorse settimane sul rosso di Plovdiv. Moro Canas ha comunque dimostrato grandi doti atletiche se si considera che ieri sera aveva battuto il romano Massimo Giunta in un match durato oltre tre ore.

Forejtek, best ranking, 217, ha messo in mostra un tennis fatto di continue accelerazioni. Entrambi avrebbero comunque meritato la vittoria.

Pronostico ampiamente rispettato nella seconda semifinale del Challenger 50 mashile che domenica 11 ottobre con inizio alle ore 16 sul campo centrale del Ct Palermo assegnerà il titolo dei 53esimi Internazionali di Sicilia. Il 25enne perugino Francesco Passaro ha infatti sconfitto senza patemi e con un tennis brillante il qualificato bulgaro Ynaki Milev bravo comunque ad approdare fino alle semifinali.

Passaro, che vanta un best ranking da numero 89 al mondo e che pian piano sta ritrovando lo smalto dei tempi migliori come da lui stesso dichiarato questa settimana, ha vinto con lo score di 6-2 6-1 in un match interrotto per circa un’ora a causa della pioggia che aveva bloccato anche la prima semifinale tra Forejtek e Moro Canas.

Passaro, domenica alle ore 16, tenterà di agguantare il 4° titolo challenger della carriera dopo quelli incamerati sempre in Italia a Trieste, Genova e Torino.

In contemporanea alla disputa della seconda semifinale, sul campo 2 è stato assegnato il titolo del doppio.

Successo conseguito dalla coppia composta dal tedesco Kai Wehnelt e dall’ucraino Alexandr Ovchareko i quali hanno prevalso per 7-6 6-2 sul ceco Jonas Forejtek e sul tedesco Max Wiskandt.

A premiare le due coppie finaliste, il presidente Alessandro Lazzaro accompagnato dal direttore del torneo Paolo Cannova.