UE:Vannacci, vogliamo cambiarla ma non escludiamo di uscirne se non riusciremo Il mio partito non si chiama Italexit, ma basta essere succubi. Idem per la Nato

“Noi né nel programma né nelle nostre intenzioni abbiamo quella di mettere in piano un’uscita dall’UE e dall’euro come punto programmatico del partito. Noi abbiamo sempre avuto un approccio critico nei confronti di questa Unione Europea e di questa unione monetaria, ma che vogliamo cambiare. Vogliamo andare a ridiscutere i trattati principali dell’Unione Europea e sulla nostra linea c’è anche AfD e c’è anche Rassemblement National in Francia e c’è anche Vox in Spagna Non escludiamo tuttavia nel caso di impossibilità di cambiare questa Unione dall’interno la possibilità anche di uscire”. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a ‘Battitori Liberi’ su Radio Cusano Campus., “Il mio partito non si chiama Italexit. Il PD vuole cambiare questa Unione Europea nel senso di una maggiore integrazione. Noi invece vogliamo l’Europa delle patrie e delle nazioni e dei popoli sovrani, che è una cosa ben diversa ed è molto più facile giungere a una soluzione di questo tipo piuttosto che stracciare e invocare l’articolo 50 di uscita dall’Unione Europea, che è una cosa che gli sprovveduti tirano fuori così tanto per prendere qualche voto”, ha aggiunto senza tuttavia escludere la possibilità di lasciare le organizzazioni internazionali qualora non fosse possibile modificarne l’assetto dall’interno: “Noi non escludiamo la possibile uscita, così come non escludiamo la possibile uscita dalla NATO, ma possiamo invece rafforzare la posizione nazionale all’interno di queste organizzazioni internazionali e non più subirle come succubi. Dobbiamo diventare degli attori che riescono a perorare l’interesse nazionale”