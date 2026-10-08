Energia: in Sicilia aumenta fino al 40,6% in autunno e inverno. Caltanissetta quarta, +39%

Oltre al caro carburante, presto i siciliani dovranno fare i conti con il caro energia: secondo l’analisi di Facile.it, tra settembre e dicembre le bollette in Sicilia potrebbero aumentare tra il +37,6% di Siracusa e il +40,6% di Catania. Il prorogarsi della situazione di conflitto potrebbe tradursi in un autunno e un inverno “bollenti” dal punto di vista delle bollette. I prezzi effettivi di settembre e i forward sui prezzi dell’energia elaborati da Eex per i mesi successivi, analizzati da Facile.it, indicano per i 4 mesi da settembre a dicembre un Pun (prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica) in aumento dell’84% rispetto allo scorso anno, mentre il Psv (indice di riferimento per il costo del gas) e’ in crescita addirittura del 135% rispetto al 2025.

Si accettano contratti di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato. “Questo e’ il momento giusto per valutare la propria offerta in vista dell’autunno e dell’inverno e confrontarla con le altre presenti sul mercato”, spiegano gli esperti di Facile.it. “Passare a una tariffa fissa, ad esempio, potrebbe essere una soluzione per mettersi al riparo dai possibili futuri aumenti, ma il consiglio e’ di farlo al piu’ presto, prima che i prezzi, anche quelli bloccati, inizino a crescere”.

Se i valori saranno confermati, quindi, considerando tutte le componenti che gravano in bolletta, tra settembre e dicembre 2026 la provincia siciliana dove si spendera’ di piu’ per le bollette sara’ Catania dove, tra luce e gas, si dovrà mettere un budget circa 989 euro, in aumento del 40,6% su base annua. Al secondo posto Ragusa, area siciliana in cui per le bollette energetiche si spendera’ 873 euro (+39,5%); segue Enna (862 euro, +39,9%). Continuando a scorrere la classifica regionale si posizionano Caltanissetta (838 euro, +39%), Trapani (831 euro, +39,2%), Messina (813 euro, +38,9%), Agrigento (758 euro, +38,5%), seguita a breve distanza da Palermo, area in cui si dovrà mettere a budget 744 euro per luce e gas (+38,2%). Chiude la graduatoria la provincia di Siracusa, area dove – nel periodo analizzato – si spenderanno per le bollette circa 706 euro, in rialzo del 37,6% rispetto allo scorso anno