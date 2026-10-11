Ecco i campioni del mondo di tiramisù, trionfano Italia e Brasile

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Un brasiliano e un italiano sono i 'campioni del mondo di tiramisù'. I due vincitori sono stati incoronati nella decima edizione della Tiramisù World Cup, l’evento che mette in gara centinaia di appassionati del celebre dessert italiano. Per la ricetta originale, ha trionfato Marcos Muzzi, apicoltore di San Paolo, in Brasile. Per la ricetta creativa, ha vinto Ciro Tomassini, con la sua preparazione con composta di lamponi, cioccolato bianco e miele al limone: un tiramisù nella forma di un alveare.

In questa edizione, a sfidarsi sono stati 320 concorrenti da tutto il mondo, con ben 33 nazioni rappresentate (Italia inclusa), 130 'giudici buongustai' che hanno superato il quiz online per entrare a far parte della giuria delle Selezioni, 40 minuti per preparare la propria porzione. Due le categorie di gara: quella della ricetta originale con i tradizionali 6 ingredienti base (uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao) e quella creativa, con la possibilità di aggiungere fino a 3 ingredienti e sostituire il biscotto.

"In questi dieci anni abbiamo capito che il tiramisù non è soltanto il prodotto intorno al quale costruire una competizione. È un linguaggio che ci permette di raccontare Treviso e il Veneto a persone che magari non conoscono ancora il territorio. Portiamo questa curiosità anche nelle nostre tappe estere: lì nascono conoscenze che sviluppano scambi culturali ed economici. La vera sfida dei prossimi anni sarà trasformare sempre più questa attenzione internazionale in desiderio di venire a scoprire i nostri luoghi, quelli a cui oramai il tiramisù è indissolubilmente legato", ha detto Francesco Redi, ideatore e organizzatore della TWC. "Abbiamo celebrato al meglio questo primo anniversario . Sono già aperte le iscrizioni per il prossimo anno, che sarà ancora più coinvolgente e appassionato. Ci accorgiamo ogni anno di quanto l’interesse e la rete di rapporti che nascono intorno al Tiramisù crescano e si rafforzino, nel nostro territorio e non solo. Proprio il Tiramisù, oramai non è solo ricette: è un linguaggio che raccoglie e unisce intorno a sé tante persone".

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