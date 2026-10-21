Caltanissetta, la Croce Rossa accoglie 28 nuovi volontari. Bognanni: “Risposta concreta ai bisogni del nostro territorio”

CALTANISSETTA – Sono ventotto i nuovi volontari della Croce Rossa Italiana a Caltanissetta. Domenica 18 ottobre 2026, nella sede di via Xiboli 345, si sono svolti gli esami finali del Corso di formazione per Volontari CRI.

I candidati hanno affrontato una prova teorica e una prova pratica sulle manovre di primo soccorso. Al termine della giornata, ventotto candidati sono stati dichiarati idonei e hanno ottenuto la qualifica di Volontario della Croce Rossa Italiana.

Per il territorio nisseno si tratta di un rinforzo importante. Nuove persone formate potranno affiancare chi già opera nei servizi del Comitato, dall’assistenza sanitaria al sostegno alle persone più fragili.

Il corso, della durata di 20 ore, ha seguito il programma nazionale approvato dalla Croce Rossa Italiana. Otto ore sono state dedicate alla conoscenza dell’Associazione, dodici al primo soccorso.

Le prime lezioni hanno ripercorso la nascita della Croce Rossa, dall’intuizione di Henry Dunant dopo la battaglia di Solferino fino all’organizzazione di oggi. I corsisti hanno studiato i sette Principi Fondamentali, il valore dell’Emblema, le basi del Diritto Internazionale Umanitario e la Strategia 2030 della CRI.

Il modulo di primo soccorso, a frequenza obbligatoria, è stato il cuore del percorso. I partecipanti si sono esercitati nella rianimazione cardiopolmonare di base su adulto, bambino e lattante, nella posizione laterale di sicurezza e nella disostruzione delle vie aeree.

Ampio spazio anche al controllo delle emorragie e alle fasciature. I futuri volontari hanno imparato inoltre a riconoscere i segnali di infarto, ictus, crisi epilettiche e altri malori improvvisi, e a intervenire nell’attesa dei soccorsi.

La commissione d’esame è stata presieduta dalla presidente del Comitato CRI di Caltanissetta, Santina Sonia Bognanni. Erano presenti il vice presidente Vincenzo Mirto e gli istruttori Giuseppe Cumia, Michele Liccardo, Michele Calogero Ginevra e Laura Russo.

I candidati hanno risposto alle domande sugli argomenti del corso. Poi hanno dimostrato davanti alla commissione di saper eseguire correttamente le manovre di primo soccorso.

Il corso è stato diretto dal formatore CRI Nicolò Piave. Oltre a quanti già citati, hanno tenuto lezioni anche gli istruttori Saverio Girgenti, Marco Lacagnina, Noemi Mantione e Chiara Federica Spagnolo.

Il gruppo è molto vario per età. I più giovani hanno 14 anni, i più grandi 67. Più della metà ha meno di trent’anni. Ventuno risiedono a Caltanissetta. Gli altri arrivano da San Cataldo, Serradifalco e Santa Caterina Villarmosa, e uno da Raffadali, in provincia di Agrigento.

Ragazzi e adulti di ogni generazione si sono ritrovati fianco a fianco nelle stesse aule. A unirli è la scelta di dedicare parte del proprio tempo agli altri, gratuitamente.

Questi i nomi dei nuovi volontari, in ordine alfabetico: Sofia Blandini, Stella Bruno, Agnese Cannavò, Michele Catanese, Evelyn Aurora Cosentino, Luana Della Valle, Domenico Salvatore Diana, Anna Di Francisca, Chiara Di Giulio, Calogero Antonio Di Prima, Nicolò Garzia, Jodie Guarneri, Alessio Karol La Placa, Andrea Lipani, Elena Migliore, Nicole Vincenza Mistretta, Daniela Pagliazzo, Gian Domenico Pappalettera, Samantha De La Caridad Pérez Contreras, Marina Pesce, Vanessa Gaetana Polizzi, Bruno Pullara, Calogero Romano, Monica Saletta, Maria Sarah Pia Sortino, Caterina Strazzeri, Giuseppe Tuttolomondo, Emanuela Urso.

«Ventotto nuovi volontari sono una risposta concreta ai bisogni del nostro territorio», dichiara la presidente Santina Sonia Bognanni. «Ognuno di loro ha scelto di mettere tempo ed energie al servizio degli altri, nel rispetto dei Principi della Croce Rossa. A loro va il benvenuto del Comitato, al direttore del corso, ai docenti e istruttori il nostro grazie per il lavoro svolto.»

«È stato un gruppo attento e motivato, che ha seguito con impegno sia la teoria sia le esercitazioni pratiche», aggiunge il direttore del corso Nicolò Piave. «Saper eseguire le manovre salvavita può fare la differenza nei primi minuti di un’emergenza. Ora comincia la parte più bella: il servizio, accanto ai volontari più esperti.»

Per i neo volontari inizia ora il tirocinio presso il Comitato. In questa fase frequenteranno anche il corso SICC, obbligatorio per tutti i nuovi iscritti.

Fin da subito potranno svolgere le attività che non richiedono una formazione specifica, affiancati da volontari esperti. Per gli altri servizi serviranno corsi abilitanti dedicati.

Chi desidera entrare nella Croce Rossa Italiana di Caltanissetta può iscriversi attraverso il sito internet www.cri.caltanissetta.it oppure può rivolgersi alla sede di via Xiboli 345 a Caltanissetta o scrivere all’indirizzo caltanissetta@cri.it. Le iscrizioni sono sempre aperte e poi si concretizzano di norma in due corsi di reclutamento all’anno.