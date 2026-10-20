Sventata dai Carabinieri truffa a un’anziana a Torregrotta, il plauso di Usic Sicilia

La Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri -USIC- Sicilia esprime il proprio vivo compiacimento e le più sentite congratulazioni ai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo e della Stazione di San Pier Niceto per l’esemplare operazione condotta a Torregrotta.

L’intervento, che ha portato all’arresto in flagranza di due persone ritenute responsabili di un odioso tentativo di truffa, rapina e sequestro di persona ai danni di una donna di 85 anni, testimonia ancora una volta l’elevata professionalità, la prontezza operativa e l’abnegazione degli uomini e delle donne dell’Arma dei Carabinieri sul territorio.

Particolare plauso va alla lucidità e alla fermezza con cui i colleghi hanno gestito le fasi concitate dell’arresto, tutelando l’incolumità della persona anziana e assicurando alla giustizia i presunti responsabili.

«Operazioni come questa» – dichiara la Segreteria Regionale USIC Sicilia – «rappresentano un segnale forte di presenza dello Stato e sottolineano il valore fondamentale dell’Arma nella tutela delle fasce più vulnerabili della nostra comunità, costantemente nel mirino di odiosi reati contro il patrimonio e la persona.»

L’USIC Sicilia rinnova il proprio ringraziamento a tutto il personale coinvolto, riaffermando la propria vicinanza e il costante sostegno alle donne e agli uomini in divisa quotidianamente impegnati nel garantire la sicurezza dei cittadini