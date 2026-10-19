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Caro carburanti, la protesta degli agricoltori arriva alle porte di Messina: viabilità regolare

Redazione 3

Caro carburanti, la protesta degli agricoltori arriva alle porte di Messina: viabilità regolare

Lun, 19/10/2026 - 12:40

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Arriva anche alle porte di Messina la protesta degli autotrasportatori. Dalla scorsa notte alcuni camion e tir sono fermi alla barriera autostradale di Tremestieri. I mezzi, man mano che arrivano si fermano alla barriera autostradale, ma la viabilita’ resta regolare. Le auto transitano liberamente attraverso i caselli rimasti aperti in entrata e in uscita sia in direzione Messina che in direzione Catania. (AGI)

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