Caro carburanti, la protesta degli agricoltori arriva alle porte di Messina: viabilità regolare

Arriva anche alle porte di Messina la protesta degli autotrasportatori. Dalla scorsa notte alcuni camion e tir sono fermi alla barriera autostradale di Tremestieri. I mezzi, man mano che arrivano si fermano alla barriera autostradale, ma la viabilita’ resta regolare. Le auto transitano liberamente attraverso i caselli rimasti aperti in entrata e in uscita sia in direzione Messina che in direzione Catania. (AGI)