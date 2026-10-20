Esercito Italiano, al via il bando per Volontario in ferma iniziale





È aperto fino al prossimo 11 novembre il concorso pubblico per l’ammissione di 2.300 Volontari in ferma iniziale (VFI) nell’Esercito Italiano – 1° Blocco – 2027 rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, nati dall’11 novembre 2002 all’11 novembre 2008, estremi compresi (https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/20271BL/Pagine/home.aspx).

Durante il concorso i candidati saranno valutati presso i Centri di Selezione di Foligno, Bari, Milano, Palermo e Roma, attraverso delle prove di efficienza fisica, successivamente degli accertamenti psico-fisici attraverso delle visite mediche e degli esami specialistici e infine un esame attitudinale per valutare l’idoneità al servizio. Per gli spostamenti i candidati potranno usufruire di una convenzione riservata

(https://www.esercito.difesa.it/assets/allegati/126137/convenzione_fs_2026.pdf).

L’inizio del periodo di addestramento presso i Reggimenti Addestramento Volontari dovrebbe essere previsto indicativamente a partire dal mese di maggio 2027.

Diventando un VFI dell’Esercito si potranno avere ottime opportunità di stabilizzazione e di progressione di carriera, un’indipendenza economica immediata e sarà il primo passo per costruire un futuro solido attraverso l’acquisizione di notevoli competenze specialistiche.

Il Volontario in ferma iniziale è una figura professionale che al momento di ingresso nella vita militare presso i Reggimenti Addestrativi Volontari sottoscrive una ferma di tre anni e può accedere a una eventuale rafferma annuale. Inoltre, dopo il dodicesimo mese di servizio, il VFI può accedere ai concorsi per entrare nelle Forze di Polizia avvalendosi della riserva di posti e dal 24° mese di servizio, ai concorsi per la Ferma prefissata Triennale nelle Forze Armate, con successivo transito per i vincitori verosimilmente al termine del terzo anno di servizio.

Dei 2.300 posti, 88 sono destinati a incarichi tecnici (5 per incarico di impiego “Elettricista Infrastrutturale”  5 per incarico di impiego “Idraulico Infrastrutturale”  10 per incarico di impiego “Muratore”  10 per incarico di impiego “Falegname”  8 per incarico di impiego “Fabbro”  10 per incarico di impiego “Meccanico di mezzi e piattaforme”  10 per incarico di impiego “Esploratore equestre/Artigliere equestre”  5 per incarico di impiego “Esploratore per fanfara a cavallo”  25 per incarico di impiego “Tecnico di Aeromobili di 1° livello”). La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso il portale concorsi.difesa.it, effettuando l’accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), inoltre, per ulteriori dettagli sul concorso, è possibile consultare il bando ufficiale o interagire con Atena ed Ettore, i due avatar virtuali dell’Esercito.