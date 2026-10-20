Sport, dalla Regione un milione di euro per il rimborso dei costi di trasferta. Amata: «Sosteniamo società e atleti siciliani»

Un milione di euro per la copertura dei costi di trasferta sostenuti dalle società sportive siciliane nella stagione 2025-2026. Questa la dotazione finanziaria dell’avviso pubblicato dall’assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo, che consente alle realtà che militano nei campionati di serie A e B di chiedere il contributo per le spese relative agli spostamenti necessari per partecipare alle gare.

«Il governo Schifani – sottolinea l’assessore Elvira Amata – rinnova il proprio impegno a sostegno delle società e degli atleti siciliani, con l’obiettivo di mitigare i disagi legati all’insularità e agli elevati costi di trasporto. Questa misura consentirà alla Regione di concedere contributi per il rimborso delle spese di trasferta, che altrimenti graverebbero in modo pesante sui bilanci societari e limiterebbero le possibilità degli sportivi isolani di competere fuori dai confini della Sicilia».

In base all’avviso, approvato con decreto firmato dal dirigente generale Margerita Rizza, possono richiedere il contributo le società e le associazioni sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B, indetti dalle federazioni sportive riconosciute dal Coni e dal Cip. Sono ammissibili le spese di viaggio (fino a un massimo di 100 euro per atleta a trasferta) e di pernottamento (fino a un massimo di 50 euro per atleta). Sono invece escluse quelle sostenute per il vitto. Tutte le spese devono essere debitamente saldate e tracciate mediante bonifici o carte di credito. Non sono ammessi rimborsi per quelle effettuate in contanti.

Definiti anche i criteri di riparto: in caso di domande eccedenti la dotazione finanziaria complessiva, pari a un milione di euro, i contributi saranno parametrati in base al numero di trasferte e di atleti e ai costi sostenuti, applicando una riduzione proporzionale a tutti i richiedenti idonei.

Definiti anche i criteri di riparto: in caso di domande eccedenti la dotazione finanziaria complessiva, pari a un milione di euro, i contributi saranno parametrati in base al numero di trasferte e di atleti e ai costi sostenuti, applicando una riduzione proporzionale a tutti i richiedenti idonei.

Le domande devono essere inviate entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione per estratto dell’avviso sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (Gurs). L’istanza, sottoscritta con firma digitale, deve essere inviata tramite Pec all’indirizzo dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it e con raccomandata indirizzata al dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo (via Notarbartolo n. 9, 90141 Palermo).

II decreto e l’avviso – con gli allegati per presentare la domanda – sono consultabili sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link.