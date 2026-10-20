Tragedia sfiorata. Bimbo di 4 anni cade dalla terrazza di casa: il padre si lancia e lo afferra al volo

Incredibile ma vero. Un bambino di quattro anni è caduto dalla terrazza di casa al secondo piano. Il padre si è lanciato, lo ha afferrato al volo e lo ha stretto a sé. E’ successo nelle vicinanze di Pordenone. Per la cronaca, entrambi sono poi finiti sul tettuccio di un’auto e si sono salvati. Il bimbo ha riportato solo qualche graffio, il padre qualche contusione. La storia è stata raccontata in un post dal primario di Pediatria dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, Roberto Dall’Amico.

Nel post il primario ha sottolineato: “Quando ha visto il figlio di quattro anni correre sulla terrazza per saltare nel vuoto era troppo tardi per fermarlo. Si è lanciato sul bambino sapendo che sarebbe caduto anche lui. È riuscito ad afferrarlo e a stringerlo a sé prima di finire sopra la vecchia utilitaria. Sono stati dimessi dall’ospedale il giorno dopo. Non si sono fatti niente. L’utilitaria ci ha rimesso l’abitacolo, ma i due se la sono cavata con un grande spavento. Il papà non ci ha pensato due volte a salvare il bambino anche se questo poteva costargli molto caro”. Una storia davvero incredibile finita fortunatamente bene e nella quale un genitore è stato capace di rischiare la vita per quella del figlio. Alla fine, la paura di perdere il figlio è stata più forte di quella di perdere la vita!.