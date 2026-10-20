Mafia e appalti, il Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca: “Intollerabili attacchi di Scarpinato al Gip Bologna”

“Mi aspettavo gli attacchi alla mia persona, quando ho capito dove si andava a parare con le nostre indagini. Ho ricevuto attacchi sproporzionati. Ciò che è intollerabile è che si attacchi il giudice. Il giudice no. Questo è un salto di livello sproporzionato, soprattutto perché non vi è il minimo fondamento per attaccare il giudice. La magistratura di Caltanissetta è insorta perché tutti conoscono il gip Santi Bologna come giudice non schierato, assolutamente imparziale che non ha mai dato adito ad alcun sospetto di essere collaterale ad alcun potere. Mi sono preoccupato come magistrato e come cittadino. Io tra un anno e mezzo vado in pensione e la mia preoccupazione rimane quella del cittadino. E’ stato un attacco di una virulenza che poche volte si era visto in passato, specie da parte di chi aveva sempre sbandierato di essere accanto ai giudici attaccati dal potere politico”. E’ la denuncia del Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca durante l’audizione davanti alla Commissione nazionale antimafia. Il riferimento del magistrato è al senatore Roberto Scarpinato che, prima in una nota e poi con un video, ha criticato il gip Santi Bologna che nel provvedimento di archiviazine ‘Mafia e appalti’ aveva definito il suo atteggiamento ‘depistante’. In particolare, Il Gip del Tribunale di Caltanissetta, Santi Bologna, ha depositato a inizio ottobre 2026 un provvedimento in cui definisce “attività depistante” la condotta del senatore del Movimento 5 Stelle ed ex magistrato Roberto Scarpinato. L’accusa si riferisce ad alcune intercettazioni telefoniche tra Scarpinato e l’ex collega Gioacchino Natoli prima dell’audizione di quest’ultimo in Commissione Antimafia. Scarpinato ha respinto con forza le affermazioni definendole “falsità” e “bullismo politico”.

“Dopo le critiche ricevute dal senatore Roberto Scarpinato, in seguito all’archiviazione dell’inchiesta ‘mafia e appalti’, il gip di Caltanissetta Santi Bologna ha ricevuto la solidarietà dell’Anm di Caltanissetta e di altri magistrati, ma “manca solo la giunta nazionale dell’Anm, che secondo fonti attendibili lo fa solo per coerenza, perché applica un criterio che a noi appare piuttosto discutibile, cioè che difende i magistrati attaccati solamente dal governo. Non solo da questo governo, ma parlo di tutti i governi. Non riesco a comprenderlo. Il criterio ci lascia molto perplessi, ma se questo è il criterio ne prendiamo atto. L’anm di Caltanissetta a un certo punto non ha potuto tacere” . ha detto il Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca davanti alla Commissione nazionale antimafia. (Ter/Adnkronos)