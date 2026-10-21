Sicilia, Anas: lavori alle barriere di sicurezza sulla tangenziale di Catania, chiusura diurna della rampa dall’A19 verso Siracusa

Proseguono gli interventi di manutenzione programmata di Anas per la riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo la tangenziale ovest di Catania. Per consentire le lavorazioni, dal 26 al 30 ottobre sarà chiusa al traffico, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 17:30, la rampa di immissione sulla tangenziale in direzione Siracusa per i veicoli provenienti dall’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in corrispondenza dello svincolo situato tra il km 15,800 e il km 15,900.Durante le chiusure, gli utenti provenienti dall’A19 e diretti verso Siracusa saranno indirizzati su un percorso alternativo indicato dalla segnaletica sul posto.