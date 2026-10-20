Sicilia, Revocato dal Comitato degli autotrasportatori il fermo dei mezzi: “Positivo l’incontro con il ministro Salvini”

Il Comitato trasportatori siciliani (Cts) ha disposto la revoca del fermo dei servizi per sbloccare la situazione logistica in Sicilia e dare un segnale di apertura al Governo. La decisione è giunta dopo il confronto con il ministro Matteo Salvini, durante il quale sono state accolte la quasi totalità delle richieste della piattaforma rivendicativa. L’associazione precisa, tuttavia, che le aziende rimarranno in stato di agitazione fino alla completa risoluzione degli ultimi nodi aperti.

Delle istanze presentate solo due non possono trovare accoglimento immediato, dice il Cts: “Il ministro ha comunque garantito che, con l’avvio del tavolo permanente del Meridione d’Italia, verranno individuate le coperture necessarie per estendere di ulteriori quattro mesi il credito d’imposta sul gasolio e per introdurre contributi volti a calmierare i costi dei biglietti del traghetto per l’attraversamento dello Stretto di Messina”, afferma il Comitato.

Le richieste del Cts Per il Cts i punti chiave dell’accordo che il ministero si è impegnato a rendere operativi sono: sblocco immediato dei pagamenti arretrati ed erogazione dei fondi per il Sea Modal Shift (Sms) relativi alle annualità 2023/2024 e 2025/2026, per un valore di circa 104 milioni di euro; incremento dei fondi con lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per la terza annualità (2026/2027); credito d’imposta sul gasolio e sblocco immediato di 430 milioni di euro relativi alle domande già presentate, che dovranno essere resi subito spendibili nel cassetto fiscale; rappresentanza istituzionale, con inclusione stabile del Cts in tutti i tavoli istituzionali dedicati alla mobilità e ai trasporti, compresa la nuova consulta, per garantire la tutela delle aziende del Meridione d’Italia. La revoca al fermo di mezzi e servizi è immediato. “Vogliamo tornare a lavorare e non penalizzare ulteriormente il territorio – dice il coordinatore del Cts Salvatore Bella – Ma la revoca del fermo non è una cambiale in bianco. Monitoreremo con estrema attenzione il rispetto delle tempistiche e l’istituzione del tavolo per il Sud”. (TgCom24)