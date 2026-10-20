Caro carburanti, camion e trattori bloccano la statale 189 Agrigento-Palermo

Oltre quaranta mezzi pesanti, tra camion, tir e trattori, hanno occupato le due corsie della strada statale 189 Agrigento-Palermo, all’altezza del bivio Tumarrano, nel territorio di San Giovanni Gemini, per protestare contro il caro gasolio. Alla mobilitazione partecipano autotrasportatori e agricoltori delle province di Agrigento e Caltanissetta. I manifestanti hanno disposto i mezzi lungo la carreggiata, nei pressi dello svincolo per Cammarata e San Giovanni Gemini, impedendo il transito agli altri veicoli pesanti ma consentendo il passaggio delle automobili private. La protesta sta provocando rallentamenti alla circolazione in uno dei punti piu’ trafficati della statale. Sul posto sono intervenute pattuglie dei carabinieri, della polizia e della polizia municipale per garantire l’ordine pubblico e regolare il traffico. Presenti anche il sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo, e il comandante della polizia municipale, Pippo Sardo. I manifestanti hanno precisato di non volere penalizzare i cittadini e di avere scelto per questo di limitare il blocco ai soli mezzi pesanti. (AGI) (Foto repertorio)