Droga, spaccia mentre è ai domiciliari: un arresto nel Catanese

I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito di servizi di controllo del territorio per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un uomo in possesso di circa 45 grammi di cocaina divisi in 87 dosi. I militari della Compagnia Riposto hanno sottoposto a controllo su strada l’uomo a Giarre, trovandogli addosso 19 grammi di cocaina in 39 dosi pronte per lo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare il resto della droga. L’uomo era ai domiciliari dopo una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Catania sempre per spaccio di sostanze stupefacenti, autorizzato all’uscita nella fascia oraria in cui era stato fermato dalle Fiamme Gialle. Sequestro di iniziativa della cocaina e arresto in flagranza di reato per l’uomo, ora di nuovo ai domiciliari in attesa di giudizio direttissimo. Il Giudice presso il Tribunale etneo, su richiesta della locale Procura, ha poi convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare della custodia in carcere, per cui ora e’ nella Casa Circondariale di Piazza Lanza. (AGI)