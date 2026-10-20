Campofranco. Il 4 e 5 novembre in piazza San Francesco screening gratuiti per la prevenzione dei tumori

CAMPOFRANCO. Screening oncologici gratuiti a Campofranco nelle giornate del 4 e 5 novembre. In Piazza San Francesco sarà presente il mezzo mobile attrezzato del Centro Gestionale Screening dell’ASP di Caltanissetta. A bordo si potranno effettuare gratuitamente i seguenti esami di prevenzione oncologica:
Screening mammografico: donne dai 50 ai 69 anni
Distribuzione SOF-test per lo screening del colon-retto: uomini e donne dai 50 ai 69 anni
PAP test / HPV test: donne dai 25 ai 64 anni
Orari: 8:30–13:30 e 14:30–15:30
Per informazioni e prenotazioni: 0934 506056
L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini rientranti nelle fasce d’età indicate ad aderire. La prevenzione e la diagnosi precoce restano lo strumento più efficace nella lotta contro i tumori.