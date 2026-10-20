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Caro carburanti, fermo autotrasportatori: a Messina chiuse le isole ecologiche

Redazione 3

Caro carburanti, fermo autotrasportatori: a Messina chiuse le isole ecologiche

Mar, 20/10/2026 - 11:35

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 Da oggi tutte le isole ecologiche di Messina resteranno chiuse al pubblico. Lo rende noto Messinaservizi Bene Comune, spiegando che il provvedimento “si è reso necessario a seguito delle criticità operative determinate dal fermo regionale degli autotrasportatori”, in corso dal 16 ottobre. L’agitazione sta compromettendo il trasferimento dei rifiuti dai centri di raccolta agli impianti di destinazione, impedendo il regolare svuotamento dei cassoni. “La conseguente saturazione della capacità di stoccaggio delle strutture non consente, al momento, di accogliere ulteriori conferimenti da parte degli utenti, rendendo necessaria la sospensione temporanea del servizio”, spiega la società. (Com/Sac/Dire)

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