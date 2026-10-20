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Campofranco. Già 70 cittadini hanno aderito alla prima definizione agevolata delle entrate comunali

Redazione 1

Campofranco. Già 70 cittadini hanno aderito alla prima definizione agevolata delle entrate comunali

Mar, 20/10/2026 - 08:10

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CAMPOFRANCO. L’Amministrazione comunale continua a lavorare per sostenere cittadini e imprese nella regolarizzazione della propria posizione debitoria, offrendo informazioni e supporto sulle opportunità previste dalla normativa. Sono circa 70 i cittadini che hanno aderito alla prima definizione agevolata delle entrate comunali, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27 aprile 2026. Le prime 42 posizioni elaborate riguardano oltre 150.000 euro, con una stima complessiva superiore a 200.000 euro.

Dallo scorso 16 ottobre è stata avviata la rottamazione Quinquies. È prevista la possibilità di presentare domanda per la rottamazione-quinquies dei carichi comunali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La scadenza per la presentazione delle domande: 15 dicembre 2026.

La misura può riguardare IMU, TARI e altre entrate comunali, comprese alcune sanzioni amministrative, esclusivamente per i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono esclusi i debiti gestiti direttamente dal Comune o affidati a concessionari privati. Il pagamento, secondo quanto previsto dalla normativa, potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure mediante un piano rateale fino a 54 rate bimestrali.

L’amministrazione comunale ha comunque precisato che si tratta di due procedure distinte che richiedono domande separate. L’invito a cittadini e imprese è ad informarsi attraverso i canali ufficiali e a verificare la propria posizione debitoria per individuare le eventuali opportunità disponibili.

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