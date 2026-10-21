Serradifalco. Il 21 ottobre allo stadio “Antonio Alaimo” 1° Triangolare di Calcio a 8 “Memorial Giovanni Bellavia”

SERRADIFALCO. Mercoledì 21 ottobre, alle ore 19:30, lo Stadio Antonio Alaimo sarà il teatro del 1° Triangolare di Calcio a 8 – Memorial Giovanni Bellavia. Si tratta di un appuntamento speciale, che unisce sport, memoria, amicizia e solidarietà, inserito nel programma della 10ª Settimana di Prevenzione Oncologica Serradifalchese. Il Memorial è organizzato dall’Associazione No SerradifalKo e dal Settore Giovanile del Serradifalco Calcio, con il patrocinio del Comune di Serradifalco.

Sarà una serata da vivere insieme, perché il calcio non è soltanto una partita: è comunità, è stare insieme, è ricordare chi ha lasciato un segno e trasformare un momento di sport in qualcosa di ancora più importante.