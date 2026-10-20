Gela, mercato settimanale: proseguono i controlli della Polizia Municipale

Proseguono i controlli della Polizia Municipale presso il mercato settimanale. Nella giornata odierna è stato interessato il settore ovest del mercato, dove sono stati controllati circa 50 espositori e contestate 6 sanzioni amministrative per occupazione di suolo pubblico. Alle operazioni ha preso parte l’Assessore Filippo Franzone, al quale il Comando rivolge un sentito ringraziamento per la presenza e la dedizione dimostrate. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane sugli altri settori dell’area mercatale, a tutela degli operatori regolari e dei cittadini.