Droga, smantellata piazza di spaccio a Siracusa: 3 arresti

Una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24, con centinaia di cessioni di droga, prevalentemente cocaina. E’ quella smantellata dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, una già ai domiciliari e altre due attualmente detenute per altra causa. Tutti e tre sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini, avviate a giugno 2021, hanno consentito non solo di individuare il promotore e l’organizzatore dell’associazione, ma anche di ricostruire ruoli e compiti degli altri due indagati. Nel mirino degli investigatori dell’Arma è finita una piazza di spaccio allestita in una palazzina nella zona alta della città, protetta da ‘vedette’ che facevano la spola tra il banchetto in cui i pusher spacciavano e il terrazzo dello stabile adibito a market della droga Negli altri piani dello stabile, invece, venivano svolte tutte le altre attività dell’organizzazione dalla custodia e stoccaggio delle scorte di stupefacente e dei proventi dello spaccio al confezionamento della droga. Un fiorente giro d’affari con centinaia di cessioni di droga che consentiva ai componenti dell’associazione di ricevere compensi che variavano dai 250 ai 700 euro a settimana a seconda del compito svolto. Alle vedette, ad esempio, spettava una remunerazione pari a circa la metà di quella riconosciuta ai pusher. (Loc/Adnkronos)